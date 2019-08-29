Главы внешнеполитических ведомств Туркменистана и России провели телефонные переговоры

По сообщению пресс-службы МИД Туркменистана, состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, в ходе которого были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества.

Стороны дали высокую оценку итогам первого Каспийского экономического форума, который состоялся 11-12 августа в городе Туркменбаши. Также главы внешнеполитических ведомств двух стран обменялись мнениями о ходе подготовки к заседанию Совета глав государств СНГ 11 октября в Ашхабаде.

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