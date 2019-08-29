Добровольный национальный обзор Туркменистана получил высокую оценку в ООН

В МИД Туркменистана состоялось заседание рабочей группы по реализации в стране Целей устойчивого развития (ЦУР) и повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года.

Во встрече приняли участие руководители и представители министерств и ведомств Туркменистана, вузов, СМИ, а также главы дипломатических миссий иностранных государств и международных организаций, аккредитованные в Туркменистане.

В ходе заседания участники были ознакомлены с Добровольным национальным обзором Туркменистана по реализации в стране ЦУР, который был представлен международной аудитории в ходе политического форума высокого уровня в Нью-Йорке в июле текущего года.

Выступая на заседании, постоянный координатор ООН в Туркменистане Елена Панова поздравила правительство Туркменистана с проведением эффективной работы, направленной на реализацию ЦУР в стране и отметила, что Добровольный национальный обзор получил высокую оценку государств-членов ООН.

Она подчеркнула, что правительство Туркменистана активно внедряет ключевые составляющие повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года в национальные программы по совершенствованию образовательной системы, здравоохранения, эффективное использование водных ресурсов и т. д.

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