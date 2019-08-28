|28.08.19 11:27
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Группа «Арчабиль» представляет Туркменистан на музыкальном фестивале в Самарканде
В Самарканде состоялась торжественная церемония открытия XII международного музыкального фестиваля «Шарк тароналари – 2019» («Мелодии Востока – 2019»).
В красочном шоу, состоявшемся на знаменитой самаркандской площади Регистан, приняли участие творческие коллективы из регионов Узбекистана и государств-соседей. Туркменистан на культурном форуме в Узбекистане представляет музыкальная группа «Арчабиль». Кроме того, членом жюри фестиваля является заслуженный артист Туркменистана, дирижер, композитор и преподаватель Туркменской национальной консерватории Омар Игамов.
Параллельно с творческой частью форума проходит международная научно-практическая конференция «Перспективы развития традиционного музыкального искусства народов Востока».
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