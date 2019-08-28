Президент Туркменистана провел переговоры с премьер-министром Сингапура

Во дворце Истана состоялись переговоры президента Гурбангулы Бердымухамедова и премьер-министра Сингапура Ли Сянь Луна. Главными темами встречи было развитие двустороннего партнерства в финансово-банковской сфере и градостроительстве.

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития сотрудничества в энергетике и транспортно-транзитной сфере. В частности, президент Туркменистана подчеркнул, что в настоящее время в Туркменистане формируется разветвленная сеть транспортно-транзитной и логистической инфраструктуры комбинированного типа по линиям Восток – Запад и Север – Юг. Она включает в себя транзитные коридоры, выходящие на Каспийское море, Черноморский бассейн, регион Средиземного моря и Персидского залива. Туркменский лидер отметил, что в транспортно-транзитной сфере Туркменистан рассматривает Сингапур как важного потенциального партнера в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По завершении встречи президента Туркменистана и премьер-министра Республики Сингапур состоялась церемония подписания документов. По итогам переговоров стороны подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований для владельцев дипломатических, служебных или официальных паспортов, соглашение об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и о предотвращении неуплаты налогов и меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в правовой сфере.

На церемонии было отмечено, что с учетом документов, подписанных на туркмено-сингапурском бизнес-форуме, по итогам государственного визита президента Туркменистана в Сингапур подписан большой пакет соглашений и меморандумов, призванных активизировать двустороннее экономическое партнерство.

Вечером в честь высокого гостя президент Республики Сингапур дала официальный ужин, в ходе которого лидеры двух стран обменялись речами.

Завершив программу государственного визита в Республику Сингапур, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов проследовал в международный аэропорт «Changi» и отбыл на родину.

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