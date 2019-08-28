Состоялись туркмено-сингапурские переговоры на высшем уровне

Во Дворце Истана в Сингапуре состоялись переговоры президента этой страны Халимы Якоб и президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, находящегося в Республике Сингапур с государственным визитом.

В ходе встречи с участием правительственных делегаций двух стран были обсуждены вопросы взаимодействия в торгово-экономической сфере, топливно-энергетическом комплексе, химической и текстильной промышленности, а также в области транспорта и связи.

Стороны высказались за принятие конкретных мер для увеличения и диверсификации взаимного товарооборота. Стороны подчеркнули необходимость развития контактов между представителями деловых кругов двух стран с целью налаживания совместной деятельности и обмена опытом. Здесь был отмечен состоявшийся в рамках нынешнего визита туркмено-сингапурский бизнес-форум. Высказавшись за дальнейшее использование такой формы взаимодействия, президент Гурбангулы Бердымухамедов предложил провести второй подобный бизнес-форума в Ашхабаде.

Также стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки дня, отметив близость или совпадение позиций двух государств по актуальным вопросам современности.

Подчеркнув готовность Туркменистана и далее развивать взаимовыгодные отношения с Республикой Сингапур, президент Гурбангулы Бердымухамедов пригласил президента Халиму Якоб посетить Туркменистан с ответным государственным визитом в любое удобное для нее время.

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