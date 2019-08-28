Президент Туркменистана посетил сингапурский Музей цивилизаций Азии

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе государственного визита в Сингапур посетил одну из главных достопримечательностей страны – Музей цивилизаций Азии.

В музее представлены экспонаты, рассказывающие об истории, культуре и традициях Индии, Китая, Цейлона, Вьетнама, Таиланда, Камбоджи, Индонезии и Малайзии. Общая площадь экспозиции составляет 14 тысяч квадратных метров и включает 11 тематических галерей.

Специалисты музейного комплекса ознакомили президента Гурбангулы Бердымухамедова с артефактами, относящимися к истории Южной Азии, исламской и христианской религий, а также археологическими находками, сделанными на территории Сингапура. На сегодняшний день в коллекциях музея насчитывается около 1300 раритетов, в том числе письменные памятники, национальные костюмы и предметы быта, музыкальные инструменты и ювелирные украшения, принадлежавшие представителям различных народов, когда-либо населявших данный регион.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов передал в дар Музею цивилизаций Азии великолепные ковровые полотна. Работники музея выразили признательность главе Туркменистана за подарок и отметили, что он займет достойное место среди экспонатов музея.

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