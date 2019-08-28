Президент Туркменистана встретился с бизнесменами Сингапура

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, находясь с государственным визитом в Сингапуре, встретился с представителями крупного бизнеса этой страны. В деловой встрече, прошедшей в отеле Shangri-La в формате рабочего завтрака, приняли участие руководители ряда сингапурских министерств, главы крупных компаний и финансовых структур.

Выступая на встрече, Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что проводимые в Туркменистане преобразования, прежде всего в экономике, обеспечили стране стабильно высокие темпы развития – в среднем, на уровне 6-7 процентов. Этот фактор, как и наличие богатых природных ресурсов, выгодное географическое положение и политика «открытых дверей», обуславливают серьезные перспективы для выгодного вложения капиталов.

В заключение глава государства выразил уверенность, что основой для дальнейшей совместной работы станут договоренности, достигнутые на состоявшемся первом бизнес-форуме, в котором приняли участие представители государственных организаций и частного сектора экономики Туркменистана и Сингапура.

В ходе встречи представители сингапурских компаний и корпораций, среди которых мировые лидеры в производстве высокотехнологичной, наукоемкой продукции, представили свои предложения по сотрудничеству, приданию ему долгосрочного, системного характера.

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