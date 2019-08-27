В Сингапуре состоялся туркмено-сингапурский бизнес-форум, в ходе которого были обсуждены возможности развития двустороннего экономического взаимодействия.

Открывая встречу, государственный министр торговли и промышленности Республики Сингапур Ко По Кун подчеркнул знаменательность нынешнего форума, предоставляющего хорошую возможность для обмена мнениями о возможностях и перспективах двустороннего сотрудничества в экономической сфере. Сингапурский министр отметил, что несколько делегаций из Туркменистана посетили Сингапур уже в нынешнем году, в том числе представители МИД, Государственного банка по внешнеэкономической деятельности и Министерства юстиции. Ко По Кун выразил надежду что эти визиты дадут результаты в коммерческой области. Он призвал компании Сингапура внимательно присмотреться к экономическому потенциалу Туркменистана.

В ходе форума представители туркменской стороны провели презентации отраслей туркменской экономики. На встрече было отмечено, что наибольшим потенциалом партнерства между Туркменистаном и Сингапуром обладают такие направления, как топливно-энергетический комплекс, химическая отрасль, сельское хозяйство, пищевая промышленность, транспорт, логистика и туризм.

В ходе обмена мнениями было отмечено, что Сингапур может стать трамплином для Туркменистана для выхода на пространство Юго-Восточной Азии, где для бизнеса открываются большие возможности.

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