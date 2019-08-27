В Сингапуре открылась выставка экспортных товаров Туркменистана

В Сингапуре в рамках туркмено-сингапурского бизнес-форума открылась выставка экспортных товаров Туркменистана. На ней представлены изделия текстильной промышленности, пряжа, ткани и готовая швейная продукция, в том числе джинсовая, подарочные наборы постельного, кухонного и банного белья, изделия из шелка, ковры и ковровые изделия.

На выставке также представлена продукция предприятий химической индустрии Туркменистана, нефтегазового комплекса, сельского хозяйства, пищевой промышленности и других отраслей. Свою продукцию демонстрируют в Сингапуре и предприниматели Туркменистана. Это текстиль, одежда, моющие средства, обувь, натуральные фруктовые соки, кондитерские изделия.

Свои услуги в сфере турбизнеса представили частные туркменские туристические компании, приглашающие совершить увлекательные путешествия по историческим и архитектурным достопримечательностям Туркменистана.

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