Государственный визит президента Туркменистана в Республику Сингапур

Начался государственный визит президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Республику Сингапур. В Международном аэропорту Сингапура «Changi» в честь высокого гостя был выстроен почетный караул. В воздушной гавани, украшенной государственными флагами двух стран, президента Гурбангулы Бердымухамедова встретили высокопоставленные представители дружественной страны, а также члены правительственной делегации Туркменистана.

Из аэропорта автомобильный кортеж туркменского лидера направился в отель «Shangri-La», где разместилась резиденция, отведенная главе Туркменистана на время его двухдневного государственного визита.

Переговоры между президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и президентом Республики Сингапур Халимой Якоб, в ходе которых будут обсуждены приоритетные аспекты межгосударственных отношений, намечены на второй день визита.

Накануне встречи в верхах члены правительственной делегации Туркменистана провели ряд встреч с представителями деловых кругов Сингапура, в том числе в рамках бизнес-форума, где состоялся заинтересованный обмен мнениями о возможностях активизации двустороннего сотрудничества в различных сферах.

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