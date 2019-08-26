Группа туркменских паломников вернулась из хаджа

Группа паломников из Туркменистана, совершавших хадж в Мекку и Медину, вернулась на Родину. В преддверии главного мусульманского праздника Курбан-байрам 160 туркменских паломников специальным авиарейсом отправились в Королевство Саудовская Аравия, где присоединились к миллионам мусульман, прибывших из разных стран для поклонения священной Каабе.

В Медине паломники посетили места упокоения пророка Мухаммеда, его сподвижников, знаменитые мечети и другие мусульманские святыни. В Мекке пилигримы совершили ритуалы хаджа, посетив такие святыни мусульман, как источник Земзем, мечеть Аль-Харам, где приняли участие в ритуальном обходе вокруг священной Каабы.

Вернувшись на родную землю, туркменские паломники высказали правительству страны слова признательности за оказанную им поддержку в совершении хаджа.

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