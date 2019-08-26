На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 32 сделки

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 32 сделки на 6 миллионов 196 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Афганистана закупили сжиженный газ и авиационный керосин, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов, а коммерсанты из Турции – мелкозернистый хлористый калий (ГК «Туркменхимия»). Помимо этого, бизнесменам из ОАЭ, Грузии, Киргизии и Узбекистана были реализованы бесцветное листовое стекло, портландцемент и пряжа хлопчатобумажная.

За манатные средства предприниматели из России, Великобритании, Канады, ОАЭ, Турции, Пакистана, Китая приобрели пряжу и ткань хлопчатобумажные на 11 миллионов 827 тысяч манатов.

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