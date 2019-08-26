Подведены итоги телевизионного конкурса молодых исполнителей

В Ашхабаде состоялся заключительный тур телевизионного конкурса молодых исполнителей, который ежегодно проводится в рамках объявленного президентом Туркменистана творческого конкурса.

Организаторами молодежного творческого марафона выступили Министерство культуры Туркменистана, Госкомитет по телевидению, радиовещанию и кинематографии, администрации областей и мэрия Ашхабада. Среди конкурсантов – солисты различных творческих коллективов, студенты высших и средних специальных учебных заведений, военнослужащие, предприниматели, работники учреждений культуры и других сфер.

Согласно условиям состязания, на суд профессионального жюри были представлены вокальные произведения различных жанров. Участники могли проявить свои таланты в исполнении классики, народных и авторских песен. Жюри оценивало конкурсантов по таким критериям, как вокальные данные, оригинальность исполнения и артистизм.

На столичной сцене в заключительном гала-концерте конкурса встретились 12 лучших молодых исполнителей – 10 юношей и 2 девушки. В итоге шестерым победителям конкурса были вручены специальные дипломы и премии от имени президента Туркменистана.

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