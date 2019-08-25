|25.08.19 20:16
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26-27 августа президент Туркменистана посетит Сингапур с государственным визитом
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 26-27 августа посетит Республику Сингапур с государственным визитом. По итогам переговоров на высшем уровне планируется подписать пакет межправительственных и межотраслевых документов, призванных укрепить договорно-правовую базу туркмено-сингапурских отношений. Ожидается, что стороны особое внимание уделят вопросам развития двустороннего партнерства в торгово-экономической сфере, энергетическом, транспортно-коммуникационном и промышленном секторах.Одним из приоритетных векторов внешнеполитического курса Туркменистана выступает партнерство с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, в числе которых, Республика Сингапур. Дипломатические отношения между двумя странами были установлены 12 сентября 1996 года. В июне 2019 года состоялись двусторонние политические консультации на уровне заместителей министров иностранных дел. Республика Сингапур поддерживает международные инициативы, выдвигаемые нейтральным Туркменистаном в рамках ООН и других международных организаций.
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