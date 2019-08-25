В Ашхабаде обсудили вопросы развития туркмено-японского сотрудничества

В МИД Туркменистана состоялась встреча с японской делегацией во главе с начальником отделения по развитию международных проектов в области системной инфраструктуры и водного бизнеса Министерства экономики, торговли и промышленности Японии Ясухиро Касай, прибывшей в Ашхабад с рабочим визитом.

В ходе встречи стороны обсудили ключевые направления торгово-экономического сотрудничества между Туркменистаном и Японией. В частности, был рассмотрены вопросы реализации текущих и перспективных проектов, осуществляемых в Туркменистане при участии японских компаний. Стороны отметили результативность взаимодействия между государственными концернами Туркменистана и японскими компаниями в таких сферах, как химическая индустрия, газовая отрасль, транспорт, сельское и водное хозяйство.

Также стороны обсудили проблемы создания благоприятных условий для взаимодействия на уровне предприятий двух стран, поиска новых форм совместной деятельности, осуществления совместных проектов и программ.

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