|24.08.19 09:31
|
Назначен директор Института Каспийского моря
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на заседании правительства подписал постановление, назначив Мырата Атаджанова директором Института Каспийского моря.
Этот институт был создан 9 августа этого года в целях развития сотрудничества в регионе Каспийского моря, проведения морских научных исследований, подготовки международно-правовых и национальных документов, связанных с Каспийским морем, а также обзора выполнения в Туркменистане международных договоров по вопросам Каспия и подготовки профильной методической информации.
© TURKMENISTAN.RU, 2019