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24.08.19 09:31

Назначен директор Института Каспийского моря

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на заседании правительства подписал постановление, назначив Мырата Атаджанова директором Института Каспийского моря.

Этот институт был создан 9 августа этого года   в целях развития сотрудничества в регионе Каспийского моря, проведения морских научных исследований, подготовки международно-правовых и национальных документов, связанных с Каспийским морем, а также обзора выполнения в Туркменистане международных договоров по вопросам Каспия и подготовки профильной методической информации.

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