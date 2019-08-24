Строительство нового административного центра Ахалской области завершится в 2021 году

В августе 2019 года начнется строительство объектов в новом административном центре Ахалского велаята (области). Соответствующее постановление на заседании правительства по видеосвязи подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ разрешает соответствующим учреждениям, предприятиям и организациям заключить с местными строительными предприятиями контракты на проектирование и строительство зданий и объектов в новом, современном административном центре Ахалского велаята.

Документом предписано начать строительные работы в августе 2019 года и сдать здания и объекты с полной готовностью в эксплуатацию в сентябре 2021 года. Торжественная церемония закладки нового административного центра Ахалского велаята состоялась в апреле 2019 года.

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