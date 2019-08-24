|24.08.19 08:26
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Компания из Сингапура построит газокомпрессорную станцию в Туркменистане
Компания «GP Global Equipment Pte Ltd» из Сингапура построит газокомпрессорную станцию по заказу Государственного концерна «Türkmengaz». Соответствующее постановление на заседании правительства по видеосвязи подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Документ разрешает Государственному концерну «Türkmengaz» заключить с компанией «GP Global Equipment Pte Ltd» контракт на проектирование и строительство газокомпрессорной станции годовой мощностью 2 миллиарда кубометров на газоочистительном объекте комплекса газоконденсатных месторождений «Merkezi Garagum» (Центральные Каракумы). Документом предписано начать строительные работы в сентябре 2019 года и сдать объект с полной готовностью в эксплуатацию в феврале 2022 года.
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