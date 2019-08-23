В таможенном ведомстве Туркменистана обсуждены вопросы контроля контейнерных перевозок

В Государственной таможенной службе Туркменистана состоялась встреча с региональным координатором глобальной программы Управления ООН по наркотикам и преступности и Всемирной таможенной организации по контролю над контейнерными перевозками Батыром Гельдыевым. Об этом сообщает сайт таможенного ведомства.

На встрече были обсуждены деятельность групп портового контроля, дальнейшие шаги по развитию двустороннего сотрудничества и предстоящие этапы реализации плана мероприятий в рамках программы контроля над контейнерными перевозками.

Туркменистан присоединился к этой программе в 2009 году. За это время был осуществлен ряд проектов в этой сфере. В частности, созданы группы портового контроля в международном таможенном терминале и в международном морском порту города Туркменбаши. Кроме того, на регулярной основе проводятся различные тренинги для сотрудников таможенной службы.

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