В Ашхабаде проходит круглый стол по вопросам зависимости состояния здоровья населения Приаралья от экологических факторов

В Ашхабаде начал работу круглый стол по вопросам влияния кризиса Аральского моря и деградации окружающей среды на состояние здравоохранения региона Приаралья. Встреча организована представительством ЮНИСЕФ в Ашхабаде совместно с Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана.

В работе круглого стола принимают участие руководители и представители ряда министерств и ведомств Туркменистана, а также структур ООН. Цель круглого стола заключается в оценке проверки состояния здоровья матерей и детей в районах, пострадавших в результате экологической катастрофы. Эта проверка была проведена в этом году представительством ЮНИСЕФ в Ашхабаде совместно с туркменским Министерством здравоохранения и медицинской промышленности.

На встрече было отмечено, что ЮНИСЕФ высоко оценивает политику Туркменистана в отношении охраны материнства и детства, а также в отношении прав детей. По мнению экспертов ЮНИСЕФ, действующее законодательство Туркменистана полностью соответствует международным правовым нормам в этой области.

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