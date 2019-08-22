Делегация Туркменистана приняла участие во встрече «C5+1» в Нур-Султане

В столице Казахстана состоялась встреча высокого уровня в формате «C5+1», который является механизмом взаимодействия между пятью центральноазиатскими странами и США в сферах экономики, экологии и безопасности.

В переговорах приняли участие главы внешнеполитических ведомств Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и заместитель Государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл. В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития экономического партнерства в регионе, мир в Афганистане и обеспечение безопасности в Центральной Азии.

Участники встречи особо отметили целесообразность политико-дипломатического взаимодействия в формате «C5+1», а также рассмотрели механизмы достижения устойчивого развития, стабильности и процветания всего центрально-азиатского региона.

В ходе визита в Нур-Султан делегация Туркменистана во главе с вице-премьером, главой МИД Рашидом Мередовым была принята президентом Республики Казахстан Касымом-Жомартом Токаевым. Стороны выразили удовлетворение нынешним состоянием туркмено-казахстанских отношений и отметили важность развития двусторонних связей по самому широкому спектру направлений. Глава Казахстана отметил высокий уровень первого Каспийского экономического форума, проведенного на туркменском побережье Каспия по инициативе Туркменистана. При этом было подчеркнуто, что форум дал мощный импульс развитию международного экономического сотрудничества в Каспийском регионе.

Также глава туркменского внешнеполитического ведомства провел переговоры со своим казахстанским коллегой Бейбутом Атамкуловым и заместителем Государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хейлом.

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