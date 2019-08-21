Туркменские музыканты выступили в Германии

В Федеративной Республике Германия с успехом прошли гастроли туркменского камерного оркестра под управлением Расула Клычева. В городе Байройте туркменские музыканты приняли участие в международном фестивале, основателем которого в XIX веке был Рихард Вагнер.

Всего в рамках гастролей туркменские артисты дали около десятка концертов, в ходе которых исполнили туркменские фольклорные композиции на национальных инструментах, а также классические произведения Нуры Халмамедова, Петра Чайковского и других композиторов.

В завершение Вагнеровского фестиваля был дан интернациональный концерт, в котором приняли участие камерный оркестр из Туркменистана, израильский струнный оркестр, румынский духовой квинтет и джазовое трио из Германии, исполнившие сочинения немецкого композитора Рудольфа Хакена, написанные специально для этого события.

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