В МИД Туркменистана состоялась встреча с делегацией Исполкома СНГ

В МИД Туркменистана состоялась встреча с делегацией Исполнительного комитета СНГ во главе с заместителем председателя Исполкома Сергеем Ивановым, прибывшим в Ашхабад с рабочим визитом.

В ходе встречи стороны отметили поэтапную реализацию мероприятий в рамках председательства Туркменистана в Содружестве в текущем году, что позитивно влияет на экономическое и социальное развитие во всем регионе СНГ. Стороны рассмотрели возможности развития сотрудничества между государствами-участниками в политической, экономической, экологической и культурно-гуманитарной областях.

Особое внимание было уделено обсуждению вопросов подготовки к предстоящим мероприятиям в Содружестве, в частности, к заседанию Совета глав государств СНГ, которое состоится в октябре нынешнего года.

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