В МИД Туркменистана состоялась встреча с послом Великобритании

В МИД Туркменистана состоялась встреча вице-премьера, главы МИД Туркменистана Рашида Мередова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Сорхильдой Мэри Вивиа Эбботт-Уотт, которая завершает свою дипломатическую миссию в Туркменистане.

В ходе встречи стороны отметили дружественный характер туркмено-британских отношений. В частности, британский посол выразила признательность туркменской стороне за всестороннюю поддержку в деле расширения взаимовыгодного сотрудничества между Туркменистаном и Великобританией.

Выразив заинтересованность в укреплении туркмено-британских отношений, дипломаты обсудили ряд актуальных вопросов, включая возможности дальнейшего развития политико-дипломатического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия между двумя странами.

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