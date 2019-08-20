Посол Украины был принят в МИД Туркменистана

В МИД Туркменистана состоялась встреча вице-премьера, главы МИД Туркменистана Рашида Мередова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Туркменистане Валентином Шевалевым, который завершает свою дипломатическую миссию в Ашхабаде.

Глава туркменского внешнеполитического ведомства от имени президента Гурбангулы Бердымухамедова выразил слова признательности Шевалеву за его личный вклад в последовательное развитие туркмено-украинских отношений. В свою очередь посол поблагодарил туркменскую сторону за содействие в осуществлении своей дипломатической деятельности в стране, а также отметил гостеприимство туркменского народа.

В ходе беседы стороны обсудили ключевые аспекты сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. Дипломаты подтвердили приверженность дальнейшему укреплению взаимовыгодных связей между Туркменистаном и Украиной и подчеркнули необходимость дальнейшего взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

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