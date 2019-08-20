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20.08.19 08:15

Посол Украины был принят в МИД Туркменистана

В МИД Туркменистана состоялась встреча вице-премьера, главы МИД Туркменистана Рашида Мередова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Туркменистане Валентином Шевалевым, который завершает свою дипломатическую миссию в Ашхабаде.  

Глава туркменского внешнеполитического ведомства от имени президента Гурбангулы Бердымухамедова выразил слова признательности Шевалеву за его личный вклад в последовательное развитие туркмено-украинских отношений.   В свою очередь посол поблагодарил туркменскую сторону за содействие в осуществлении своей дипломатической деятельности в стране, а также отметил гостеприимство туркменского народа. 

В ходе беседы стороны обсудили ключевые аспекты сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.  Дипломаты   подтвердили приверженность дальнейшему укреплению взаимовыгодных связей между Туркменистаном и Украиной и подчеркнули необходимость дальнейшего взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами двух стран. 

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