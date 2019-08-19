|19.08.19 08:17
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На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 9 сделок
На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 9 сделок на 93 тысячи долларов США.
В ходе торгов, предприниматели из Киргизии и Узбекистана закупили бесцветное листовое стекло и хлопчатобумажную пряжу. За манатные средства коммерсанты из Китая, Объединённых Арабских Эмиратов и России приобрели хлопчатобумажную пряжу на 1 миллион 937 тысяч манатов.
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