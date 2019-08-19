Пропустить навигацию.
 
Главная
RUS  ENG
Поиск:
 
19.08.19 08:17

На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 9 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 9 сделок на 93 тысячи долларов США.

В ходе торгов, предприниматели из Киргизии и Узбекистана закупили бесцветное листовое стекло и хлопчатобумажную пряжу. За манатные средства коммерсанты из Китая, Объединённых Арабских Эмиратов и России приобрели хлопчатобумажную пряжу на 1 миллион 937 тысяч манатов.

 

© TURKMENISTAN.RU, 2019
Версия для печати
  
 

Copyright©2000-2019 Turkmenistan.ru