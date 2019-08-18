В Ашхабаде обсуждены вопросы сотрудничества между Туркменистаном и ЮАР

В МИД Туркменистана состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Южно-Африканской Республики в Туркменистане (с резиденцией в городе Нур-Султан) Кейтуметси Сейпэло Метьюс, прибывшей в Ашхабад с рабочим визитом.

В ходе переговоров стороны рассмотрели ряд вопросов, связанных с развитием отношений между двумя странами в сфере политики, торговли, экономики, а также в культурно-гуманитарной области. Стороны уделили внимание вопросам взаимодействия в международных организациях, прежде всего, в ООН, и подтвердили стремление расширять двустороннее партнерство в различных областях. Также, стороны обсудили вопросы региональной и международной политики, представляющие взаимный интерес.

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