В Ашхабаде состоялись туркмено-узбекские политические консультации

В МИД Туркменистана состоялись туркмено-узбекские политические консультации. Делегации на переговорах возглавили вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов и глава МИД Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов.

В ходе переговоров были обсуждены аспекты двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Стороны подчеркнули важную роль активизации туркмено-узбекского диалога по линии взаимных визитов на высшем и высоком уровнях. Стороны рассмотрели возможности расширения взаимодействия в рамках региональных и международных организаций, в частности, ООН и ОБСЕ.

В ходе переговоров стороны отметили необходимость расширения сотрудничества в сфере управления водными и земельными ресурсами. Также были рассмотрены возможности обмена визитами на различных уровнях для ознакомления с потенциалом двух стран в области машиностроения, образования и туризма. По итогам политических консультаций подписана Программа сотрудничества между министерствами иностранных дел Туркменистана и Узбекистана на 2020-2021 годы.

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