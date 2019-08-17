Президент Туркменистана провел переговоры с главой МИД Узбекистана

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял министра иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиза Камилова, прибывшего в Ашхабад с рабочим визитом.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по приоритетным вопросам межгосударственного партнерства, в числе которых торгово-экономическая сфера и транспортно-коммуникационный сектор. Глава государства и его гость также уделили внимание вопросам укрепления взаимодействия в области спасения Аральского моря, рационального водопользования и гуманитарной сфере.

Стороны выразили удовлетворение поступательной динамикой туркмено-узбекского взаимодействия, в том числе, на международных площадках и подтвердили заинтересованность в диверсификации партнерства. В этой связи была дана положительная оценка деятельности Межправительственной туркмено-узбекской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

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