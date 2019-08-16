Каспийский экономический форум в зеркале международных СМИ

Первый Каспийский экономический вызвал широкий резонанс в международных СМИ. В сообщениях туркменской и зарубежной прессы подробно освещался ход форума, обсуждаемые проблемы и его первые итоги. Особое внимание к форуму проявили СМИ прикаспийских стран – Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана.

Азербайджанские Trend, AZERTAC, Azernews и другие подчеркнули значение форума, в мероприятиях которого приняли участие более 2100 представителей международных организаций, зарубежных бизнес-структур, крупных инвестиционных компаний и фондов, а также разработчиков и поставщиков оборудования и программного обеспечения.

Газета Tehran Times, информационные агентства Mehr News Agency, Iran Press, IRNA и другие информационные ресурсы Ирана отметили большой потенциал сотрудничества на Каспии, важность проведения Каспийского экономического форума и практической реализации достигнутых на нем договоренностей.

Казахстанские издания – Казинформ, Интерфакс Казахстан, Казах таймс и другие - уделили большое внимание встрече на форуме президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и премьер-министра Казахстана Аскара Мамина. На ней отмечалось, что в первой половине 2019 года товарооборот между Туркменистаном и Казахстаном составил 68 миллионов долларов, что в 2,2 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Российские СМИ – ТАСС, РИА Новости, Вести, gazeta.ru, МИР-24, МК и другие уделили большое внимание перспективам, которые открывает Каспийский экономический форум. Большое внимание форуму уделила и российская региональная пресса, в частности Астраханской области и Татарстана. Главы этих регионов РФ – Игорь Бабушкин и Рустам Минниханов приняли активное участие в работе Каспийского экономического форума.

Также, большое внимание освещению событий на туркменском побережье Каспия уделили СМИ Британии, Франции, Болгарии, США, Китая и других государств мира. Что говорит о важности Каспийского региона для мировой экономики в целом.

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