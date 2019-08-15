По итогам первого Каспийского экономического форума принято заявление

По итогам первого Каспийского экономического форума, прошедшего 11-12 августа в городе Туркменбаши, принято заявление, распространенное пресс-службой МИД Туркменистана.

Документ рекомендует государствам Каспийского региона проводить Каспийские экономические форумы на регулярной основе в городах, расположенных на побережье Каспийского моря.

В заявлении подчеркивается, что Конвенция о правовом статусе Каспийского моря создает условия для вывода сотрудничества между странами Каспийского региона на качественно новый партнерский уровень. Документ признает, что соглашения между правительствами прикаспийских государств о торгово-экономическом и транспортном сотрудничестве способствуют дальнейшему укреплению и развитию взаимодействия прибрежных государств в экономической сфере.

В заявлении отмечается, что платформа Каспийского экономического форума может стать важной формой сотрудничества, направленного на обеспечение экономического роста в регионе и за его пределами. В этой связи, подчеркивается необходимость наращивания потенциала в области торговой и инвестиционной политики, экспортных поставок в Каспийском регионе, упрощения процедур торговли.

Документ признает, что страны Каспийского региона и все заинтересованные стороны могут поддерживать активный диалог по вопросам передовой практики и мерам, относящимся к реализации целей для обеспечения развития экономических контактов. Также в документе отмечается важность активного участия и содействия со стороны международных организаций и финансовых институтов в развитии международного экономического сотрудничества на Каспии.

На основании вышеизложенного, прикаспийским странам рекомендовано повысить привлекательность своих экономик с целью дальнейшего интегрирования Каспийского региона в международное экономическое пространство. Рекомендуется привлекать инвестиции и стимулировать инновации в энергетической, промышленной, транспортной, торговой и других отраслях.

В документе отмечается необходимость укрепления регионального сотрудничества в социально-экономическом развитии, охране окружающей среды, науке и инновациях, обмене экономической информацией.

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