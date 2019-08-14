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14.08.19 08:23

В Национальной туристической зоне «Аваза» состоялся брифинг по итогам Каспийского экономического форума

В Национальной туристической зоне «Аваза» состоялся брифинг для представителей СМИ по итогам Каспийского экономического форума (КЭФ). На встрече были обобщены основные темы обсуждений форума, выводы об  экономическом потенциале Каспийского региона и  возможностях активизации партнерства в этом направлении.

 На брифинге было подчеркнуто, что состоявшиеся встречи министров прибрежных стран будут способствовать дальнейшему укреплению и развитию взаимодействия в энергетической, торгово-экономической и транспортной сфере. Также, прикаспийские страны намерены проводить политику по дальнейшему укреплению регионального сотрудничества в таких областях, как социально-экономическое развитие, охрана окружающей среды, наука,  инновации и обмен экономической информацией.

Вместе с тем на КЭФ, была подчеркнута необходимость упрощения торговых процедур, что позволит значительно нарастить объем торговли в Каспийском регионе. Одним из главных итогов форума стало решение проводить Каспийский экономический форум на регулярной основе в прибрежных городах прикаспийских государств.

На брифинге также выступили представители зарубежных СМИ, которые дали высокую оценку организации форума и его значению для социально-экономического развития Каспийского региона.

 

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