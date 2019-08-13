Каспийский экономический форум позволит активизировать развитие партнерства между Туркменистаном и Астраханской областью

Первый Каспийский экономический форум, прошедший в Национальной туристической зоне «Аваза», на туркменском побережье Каспия, призван активизировать развитие экономическое партнерства между государствами Прикаспийского региона. И приоритетным направлением для Ашхабада, в этой сфере, является расширение экономического взаимодействия между Туркменистаном и Астраханской областью Российской Федерации.

В заинтересованный обмен мнениями о потенциале и перспективах развития этого сотрудничества вылилось первое заседание туркмено-астраханского делового совета по вопросам предпринимательства, состоявшееся в рамках первого Каспийского экономического форума. На заседании было отмечен высокий уровень и положительная динамика конструктивного партнерства, развивающегося по всем направлениям экономики.

В состав делегации Астраханской области, принявшей участие в Каспийском экономическом форуме, вошли руководители крупных предприятий, и компаний, занятых в различных отраслях экономики, а также специалисты профильных структур.

Представители туркменской стороны ознакомили своих астраханских коллег с основными направлениями национальных и отраслевых программ развития, осуществляемых в Туркменистане на современном этапе.

В рамках обмена мнениями о перспективах расширения партнерства участники заседания высказались за полномасштабное взаимодействие в реализации проектов в торгово-экономической, топливно-энергетической и транспортно-коммуникационной сфере, а также в сельском хозяйстве.

На заседании представители астраханских компаний проявили интерес к проектам, осуществляемым в Туркменистане, и нацеленным на диверсификацию промышленного сектора, коренную модернизацию соответствующей инфраструктуры, использование высоких технологий и создание наукоёмких производств.

По мнению представителей астраханского бизнеса, заседание туркмено-астраханского делового совета по вопросам предпринимательства помогло им сформировать новое видение Туркменистана с точки зрения долгосрочного торгово-экономического партнера.

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