|12.08.19 22:27
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Участники Каспийского экономического форума стали зрителями гала-концерта
В Национальной туристической зоне «Аваза» состоялся гала-концерт туркменских и зарубежных артистов, посвященных окончанию первого Каспийского экономического форума. Почетными зрителями яркого шоу стали президент Гурбангулы Бердымухамедов, делегации прикаспийских государств, многочисленные гости из-за рубежа.
Зрители восторженно приняли выступления артистов, в числе которых российские исполнители - Зара, Сергей Лазарев, Нюша. Также овации зрителей сорвали Рашад Ильясов и Самира Эфендиева из Азербайджана, Адильхан Макин и Айгерим Алтынбек из Казахстана, Маджид Ахшаби и Хамед Махзарниа из Исламской Республики Иран.
Международный гала-концерт завершился праздничным фейерверком.
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