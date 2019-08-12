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12.08.19 22:27

Участники Каспийского экономического форума стали зрителями гала-концерта

В Национальной туристической зоне «Аваза» состоялся гала-концерт туркменских и зарубежных артистов, посвященных окончанию первого Каспийского экономического форума. Почетными зрителями яркого шоу стали президент Гурбангулы Бердымухамедов, делегации прикаспийских государств, многочисленные гости из-за рубежа.

Зрители восторженно приняли выступления артистов, в числе которых российские исполнители - Зара, Сергей Лазарев, Нюша. Также овации зрителей сорвали Рашад Ильясов и Самира Эфендиева из Азербайджана, Адильхан Макин и Айгерим Алтынбек из Казахстана, Маджид Ахшаби и Хамед Махзарниа из Исламской Республики Иран.

Международный гала-концерт завершился праздничным  фейерверком.

 

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