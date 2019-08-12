Президент Туркменистана и участники Каспийского экономического форума посетили выставку инновационных технологий и автомобильный салон «Türkmen sährasy-2019»

Президент Гурбангулы Бердымухамедов и участники первого Каспийского экономического форума посетили выставку инновационных технологий и автомобильную выставку «Türkmen sährasy-2019» (Туркменская степь), открывшихся в Международном морском порту Туркменбаши.

Глава государства, премьер-министр Азербайджана Новруз Маммедов, премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, премьер-министр России Дмитрий Медведев и первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангери ознакомились с экспонатами инновационной выставки. Они посетили павильоны прикаспийских государств, где были представлены высокотехнологичные товары и услуги инновационных предприятий, изобретения и разработки исследовательских и конструкторских центров.

Президент Туркменистана и главы делегаций прибрежных стран с большим интересом осмотрели экспонаты Международной автомобильной выставки, где были представлены легенды и новинки мирового автомобилестроения.

Особое внимание гости уделили российскому лимузину Aurus, который был представлен на стенде российских производителей. Парадный кабриолет Aurus Senat Кабриолет стал главным событием автомобильного показа, поскольку к нему выстроилась самая большая очередь посетителей выставки, пожелавших сделать селфи на фоне лимузина.

В завершение, вниманию туркменского лидера и гостей форума были представлены малый самолет и вертолет от производителей из Татарстана.

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