Президент Туркменистана провел переговоры с премьер-министром Республики Узбекистан

В Национальной туристической зоне «Аваза» президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым провел переговоры с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым, прибывшим в Туркменбаши для участия в Каспийском экономическом форуме.

В ходе встречи глава государства и его гость обменялись мнениями о перспективах туркмено-узбекского сотрудничества, отметив, что сегодня открываются новые возможности для активизации диалога государств-соседей. Была подчеркнута успешная реализация двусторонних договоренностей, достигнутых в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Туркменистан.

В ходе беседы стороны обсудили значение первого Каспийского экономического форума, и отметили, что форум откроет новый этап в укреплении добрососедских отношений, взаимовыгодного и равноправного сотрудничества стран региона.

Обозначив одним из ключевых векторов партнерства сферу транспорта, премьер-министр Узбекистана подчеркнул личный вклад президента Туркменистана в развитие региональной транзитно-транспортной инфраструктуры. В этой связи, туркменский лидер предложил Узбекистану изучить возможности использования современной портовой инфраструктуры на туркменском побережье Каспия для выхода на европейские и ближневосточные рынки через Черное и Средиземное море.

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