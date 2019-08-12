Президент Туркменистана встретился с первым вице-президентом Ирана

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился в Национальной туристической зоне «Аваза» с первым вице-президентом Исламской Республики Иран Эсхаком Джахангири. Высокий иранский гость прибыл в Туркменистан для участия в первом Каспийском экономическом форуме.

В ходе обмена мнениями о перспективах туркмено-иранского сотрудничества в торгово-экономической сфере, стороны подтвердили намерение обеих стран содействовать активизации деловых контактов, увеличению объемов двустороннего товарооборота и стимулированию инвестиционной деятельности.

Глава государства и его гость рассмотрели перспективы взаимодействия в области топливной энергетики, где имеются широкие возможности в свете выгодного географического двух государств и значительных запасов углеводородных ресурсов.

Особое внимание было уделено вопросам взаимодействия в транспортной сфере, где Туркменистан выступил с рядом инициатив по формированию региональной и международной транспортно-коммуникационной архитектуры.

Также состоялся обмен мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня, представляющих взаимный интерес, и была подтверждена готовность к дальнейшему взаимодействию на международной арене.

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