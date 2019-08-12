Президент Туркменистана провел переговоры с главой правительства России

В Национальной туристической зоне «Аваза» состоялась встреча президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и председателя правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым, прибывшим в Туркменбаши для участия в первом Каспийском экономическом форуме.

В ходе встречи туркменский лидер и российский премьер подтвердили готовность к наращиванию взаимовыгодного партнерства, в том числе, в том числе, с учетом соглашений, достигнутых в рамках Каспийского экономического форума. В этой связи была отмечена эффективность состоявшихся в рамках форума встреч представителей прикаспийских государств, а также первого заседания туркмено-астраханского Совета по вопросам предпринимательства.

Стороны подчеркнули, что расширению взаимных импортно-экспортных операций и географии межрегиональных контактов способствует активная работа Межправительственной туркмено-российской комиссии, национальных деловых советов, созданных при Торгово-промышленных палатах Туркменистана и России, всех заинтересованных министерств, ведомств и предприятий обеих стран. Приоритетными векторами туркмено-российского взаимодействия были названы топливно-энергетический комплекс, судостроение, автомобилестроение, морские грузовые и пассажирские перевозки по Каспию, сельское хозяйство, в том числе, поставки продовольственных товаров на российский рынок.

Обсуждая вопросы международной повестки дня, Гурбангулы Бердымухамедов и Дмитрий Медведев уделили особое внимание аспектам сотрудничества в сфере обеспечения глобальной безопасности энергопоставок, оптимизации транспортных потоков на Евразийском пространстве и решении экологических задач.

© TURKMENISTAN.RU, 2019