Следующий Каспийский экономический форум состоится в Астрахани

Второй Каспийский экономический форум состоится в российском городе Астрахани. Это стало известно по итогам работы форума в Туркменбаши.

В своем выступлении на форуме премьер-министр России Дмитрий Медведев особо подчеркнул объединяющий фактор Каспийского моря для Европы и Азии, пяти прикаспийских государств, их партнеров и конечно, для людей, которые живут на его берегах. Глава российского правительства поблагодарил туркменскую сторону за гостеприимство и пригласил всех в Астрахань, где намечено провести следующий, второй Каспийский экономической форум.

После торжественного заседания, Каспийский экономический форум продолжил свою работу в формате пленарного заседания. В его ходе были обсуждены приоритетные направления партнерства в Прикаспийском регионе, в числе которых – торгово-экономическая сфера, транспортно-коммуникационный сектор, энергетика, промышленность, связи по линии деловых структур.

Во второй половине дня форум продолжился в формате тематических сессий «Торгово-экономическое сотрудничество в Каспийском регионе», «Перспективы транспортного сотрудничества в Каспийском регионе», «Энергетический потенциал Каспийского моря», «Развитие промышленности в Каспийском регионе», «Зеленая экономика» для Каспия», «Сотрудничество в сфере научных исследований на Каспии». Выступившие затронули широкий спектр вопросов расширения партнерства на Каспии по различным направлениям.

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