Президент Туркменистана провел переговоры с премьер-министром Казахстана

В Национальной туристической зоне «Аваза» состоялась встреча между президентом Гурбангулы Бердымухамедовым и премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым, прибывшим в Туркменистан для участия в первом Каспийском экономическом форуме.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по широкому спектру туркмено-казахстанского взаимодействия и ходу реализации ряда экономических проектов. Также стороны обсудили перспективы наращивания партнерства на таких стратегических направлениях, как торгово-экономическая, транспортно-логистическая и энергетическая сфера.

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