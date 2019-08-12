Президент Туркменистана принял главу правительства Азербайджана

В Национальной туристической зоне «Аваза» состоялась встреча между президентом Гурбангулы Бердымухамедовым и премьер-министром Азербайджана Новрузом Маммедовым, прибывшим в Туркменистан для участия в первом Каспийском экономическом форуме.

Подчеркнув продуктивность обмена мнениями в рамках нынешнего форума, туркменский лидер и глава правительства Азербайджана высказались за продолжение конструктивного взаимодействия в вопросах активизации торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества стран Каспийского региона.

Как отмечалось в ходе встречи, конструктивный характер взаимодействия также присущ двустороннему партнерству в рамках региональных и международных организаций, где два государства демонстрируют близость подходов по актуальным вопросам глобальной повестки дня.

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