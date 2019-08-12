В туркменском городе Туркменбаши проходит первый Каспийский экономический форум

В Конгресс-центре Национальной туристической зоны «Аваза» проходит Международная конференция «Каспийское море: в интересах развития международного экономического сотрудничества».

В работе форума принимают участие президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, премьер-министр Азербайджана Новруз Маммедов, премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, премьер-министр России Дмитрий Медведев, первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангери, а также многочисленные делегации зарубежных государств и международных организаций. В повестку дня форума включены актуальные вопросы активизации взаимодействия прибрежных стран и заинтересованных зарубежных партнеров в области экономики.

Выступая на первом Каспийском экономическом форуме, президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что участники этой встречи являются единомышленниками, объединенными пониманием важности многопланового и системного диалога по вопросам развития Каспийского региона, определения перспектив международного сотрудничества на Каспии. Туркменский лидер в своем выступлении затронул важные проблемы расширения взаимодействия между прикаспийскими государствами в области энергетики, транспорта, торговли науки и экологии.

В частности, глава государства высказался о целесообразности сформировать реальную базовую площадку для технологического и инновационного старта, предложив создать международный инновационно-технологический центр, который можно назвать «Инновационный город Каспия».

По мнению Бердымухамедова, в этой своеобразной лаборатории идей, ученые, специалисты, представители фундаментальной и прикладной науки из прикаспийских и других государств смогут вместе работать над созданием нового технологического уклада для Каспия. Основное внимание следует уделить выработке модели инновационного сотрудничества, поиску передовых решений по широкому спектру каспийской проблематики – энергетической, индустриальной, логистической, инфраструктурной и экологической.

По словам туркменского лидера, прибрежные государства, как ответственные и уважаемые члены ООН, должны подходить к реализации планов собственного развития в соответствии с магистральными направлениями деятельности ООН. В этой связи, глава государства предложил инициировать в ООН многосторонний диалог по комплексному развитию Каспийского региона, в том числе, основываясь на мнениях и оценках, которые прозвучат в ходе работы нынешнего форума.

Также президент Туркменистана предложил создать Каспийский региональный логистический центр, призванный стать структурой, координирующей совместную деятельность прикаспийских государств в области формирования и эффективного использования новых транспортно-транзитных коридоров, соединяющих Азию с Европой.

После выступления главы Туркменского государства, глав правительств Азербайджана, Казахстана, России, а также первого вице-президента Ирана работа форума продолжилась по секциям.

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