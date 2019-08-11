В Туркменистане открылись Каспийская выставка инновационных технологий и международная автовыставка «Türkmen sährasy-2019»

В туркменском городе Туркменбаши открылись Каспийская выставка инновационных технологий и международная автомобильная выставка «Türkmen sährasy-2019» (Туркменская степь - 2019), организованные в рамках первого Каспийского экономического форума.

В работе форума принимают участие около 120 компаний, а выставочная площадь составляет около 14 тысяч квадратных метров. Особый акцент сделан на процессах полной автоматизации производств, внедрении эффективных технологий, создании на их основе новейших производств по выпуску импортозамещающей и экспортно-ориентированной продукции.

С выставки инноваций, посетители попадают в другой огромный павильон, где расположилась автомобильная выставка, позволяющая оценить новые и популярные модели автомобилей. Это машины «Mercedes», «Volkswagen», «BMW», «Audi», а также российские - «Lada», «Aurus», «КамАЗ» и «ГАЗ».

В ходе работы Каспийской выставки инновационных технологий состоялись биржевые торги, на которые была выставлена продукция, производимая в Туркменистане. В торгах, проведенных Государственной товарно-сырьевой биржей Туркменистана, конкурировали более ста зарубежных компаний. География покупателей обширна – компании из США, Великобритании, ОАЭ, Германии, Эстонии, Швейцарии, России, Турции и т.д.

Во второй половине дня в конференц-зале отеля «Беркарар» прошла встреча представителей деловых кругов прикаспийских стран, после которой были объявлены итоги биржевых торгов, прошедших в рамках выставки.

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