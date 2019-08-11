Прикаспийские страны подписали соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве

В рамках мероприятий первого Каспийского экономического форума, состоялась встреча руководителей экономических ведомств Туркменистана, Азербайджана, Ирана, Казахстана и России.

Главными темами обсуждения стали роль и место экономик региона в глобальной системе мирохозяйственных связей, потенциал расширения взаимодействия в сферах цифровой экономики и особых экономических зон. В повестку дня также были включены возможности реализации совместных инвестиционных проектов и программ.

В качестве оптимальной формы партнерства выбран подход «Стабильность через совместное развитие», отражающий экономические потребности каждого прикаспийского государства. В рамках обмена мнениями о возможностях наращивания продуктивных контактов, главы делегаций отметили стремление стран региона к активизации экономических связей, созданию эффективных механизмов сотрудничества в целях превращения Прикаспийского региона в пространство благоприятного инвестиционного климата.

Важным вектором сотрудничества была определена сфера цифровой экономики, которая выделена в качестве приоритетного направления государственной политики во всех странах Прикаспийского региона.

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