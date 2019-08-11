Прикаспийские страны обсудили вопросы транспортного партнерства

В рамках первого Каспийского экономического форума состоялась встреча руководителей транспортных ведомств стран-участниц Соглашения о сотрудничестве прикаспийских государств в области транспорта.

Данный документ разработан туркменской стороной, в соответствии с инициативами Ашхабада, выдвинутыми на IV саммите глав прикаспийских государств в 2014 году в Астрахани. Подписан документ был по итогам V саммита глав прикаспийских государств в 2018 году в Актау (Республика Казахстан).

Среди главных тем нынешней встречи были потенциал транспортной инфраструктуры Туркменистана, особенности доставки в Каспийский регион крупногабаритных и тяжеловесных грузов различными видами транспорта, их транзит в другие государства Центральной Азии, через туркменскую территорию.

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