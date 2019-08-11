Состоялась первое заседание туркмено-астраханского делового совета

Первое заседание туркмено-астраханского делового совета по вопросам предпринимательства состоялось в Национальной туристической зоне «Аваза» в рамках первого Каспийского экономического форума.

В состав делегации Астраханской области России вошли руководители и представители крупных предприятий и компаний, занятых в различных отраслях экономики, а также специалисты профильных структур. Представители туркменской стороны ознакомили своих астраханских коллег с основными направлениями национальных и отраслевых программ развития экономики страны.

В рамках обмена мнениями о перспективах расширения партнерства, участники заседания высказались за установление полномасштабного взаимодействия в торгово-экономической, топливно-энергетической и транспортно-коммуникационной областях, а также в сельском хозяйстве, цифровизации экономики и внедрении инноваций. По мнению экспертов, Туркменистан мог бы развивать сотрудничество с Астраханью в сфере экспорта карбамида, поставляя минеральные удобрения собственного производства через астраханские порты в европейском направлении.

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