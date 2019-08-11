Президент Туркменистана принял премьер-министра Болгарии

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в Национальной туристической зоне «Аваза» встретился с премьер-министром Республики Болгария Бойко Борисовым.

В ходе переговоров собеседники обсудили вопросы международного характера и подчеркнули стремление Туркменистана и Болгарии содействовать укреплению климата доверия, взаимопонимания и упрочения стабильности в регионах Центральной Азии и Юго-Восточной Европы.

Президент Туркменистана и Премьер-министр Республики Болгария выразили удовлетворение развитием туркмено-болгарского сотрудничества. Они подчеркнули важность поддержания двустороннего регулярного диалога на высшем уровне, способствующего расширению связей, выявлению новых сфер сотрудничества и совершенствованию договорно-правовой базы.

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