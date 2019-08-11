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11.08.19 07:51

Президент Туркменистана встретился с заместителем председателя группы компаний VINCI

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял заместителя председателя Совета директоров группы компаний VINCI Ива Тибо де Сильги, прибывшего в Туркменистан для участия в первом Каспийском экономическом форуме.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах двустороннего сотрудничества с учетом накопленного опыта совместной работы. Особое внимание стороны уделили вопросам реализации  концепции развития  благоустройства Ашхабада, и участия компании VINCI в этой работе. В этой связи, гость высказал предложения, представив на рассмотрение главы Туркменистана новый план по благоустройству туркменской столицы.

 

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