|11.08.19 07:51
|
Президент Туркменистана встретился с заместителем председателя группы компаний VINCI
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял заместителя председателя Совета директоров группы компаний VINCI Ива Тибо де Сильги, прибывшего в Туркменистан для участия в первом Каспийском экономическом форуме.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах двустороннего сотрудничества с учетом накопленного опыта совместной работы. Особое внимание стороны уделили вопросам реализации концепции развития благоустройства Ашхабада, и участия компании VINCI в этой работе. В этой связи, гость высказал предложения, представив на рассмотрение главы Туркменистана новый план по благоустройству туркменской столицы.
© TURKMENISTAN.RU, 2019