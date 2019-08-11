Президент Туркменистана принял Исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии ООН

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, находящийся в Национальной туристической зоне «Аваза», принял заместителя Генерального секретаря ООН, Исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН Ольгу Алгаерову.

В ходе встречи, глава государства поблагодарил гостью за участие в первом Каспийском экономическом форуме, на повестку дня которого вынесен широкий спектр вопросов, связанных с устойчивым развитием региона. Стороны обменялись мнениями о перспективах партнерства между Туркменистаном и ЕЭК ООН. В числе актуальных направлений взаимодействия были названы экономика, торговля, энергетика и окружающая среда.

Предметом особого внимания, с учетом членства Туркменистана в Бюро Комитета по внутреннему транспорту ЕЭК ООН, стала тема формирования на Евразийском континенте новых, международных, транспортных маршрутов. В этой связи, было подчеркнуто, что инвестиции в развитие транспортной инфраструктуры являются важным фактором геополитики, открывающим большие экономические перспективы государствам и регионам.

Приоритетным аспектом сотрудничества было названо обеспечение энергетической безопасности. Выступая за широкое взаимодействие на этом направлении, в том числе в формате ООН, Туркменистан инициирует и реализует масштабные проекты в области создания многовекторной системы поставок энергоносителей на мировые рынки. В этой связи, Исполнительный секретарь ЕЭК ООН выразила поддержку выдвигаемых Туркменистаном инициатив, нацеленных на решение актуальных задач современности.

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