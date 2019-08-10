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10.08.19 09:52

В Туркменистане дни празднования Курбан байрама объявлены нерабочими

В Туркменистане дни празднования главного мусульманского праздника Курбан байрама - 11-12-13 августа 2019 года, объявлены нерабочими днями. Соответствующий указ подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ также предписывает перенести выходной день 11 августа 2019 года на среду 14 августа. Всем учреждениям, предприятиям и организациям страны, независимо от форм собственности, поручено обеспечить исполнение данного указа.

 

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