|10.08.19 09:52
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В Туркменистане дни празднования Курбан байрама объявлены нерабочими
В Туркменистане дни празднования главного мусульманского праздника Курбан байрама - 11-12-13 августа 2019 года, объявлены нерабочими днями. Соответствующий указ подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.
Документ также предписывает перенести выходной день 11 августа 2019 года на среду 14 августа. Всем учреждениям, предприятиям и организациям страны, независимо от форм собственности, поручено обеспечить исполнение данного указа.
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